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AGENDA · Le Bouscat

Le rendez vous des tous petits, La Source, Le Bouscat

samedi 19 septembre 2026 · La Source · Le Bouscat

Le rendez vous des tous petits, La Source, Le Bouscat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La Source
Adresse
Place Gambetta 33110 Le Bouscat
Ville
33110 Le Bouscat
Département
Gironde
Tarif
médiathèque la Source

Le rendez vous des tous petits Samedi 19 septembre, 11h00 La Source Gironde

médiathèque la Source

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Petits histoires pour éveiller les curiosités
0/5 ans sur inscriptions

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Le rendez vous des tous petits

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