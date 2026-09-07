Le rendez vous des tous petits, La Source, Le Bouscat

samedi 19 septembre 2026 · La Source · Le Bouscat

Informations pratiques

Le rendez vous des tous petits Samedi 19 septembre, 11h00 La Source Gironde

médiathèque la Source

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Petits histoires pour éveiller les curiosités

0/5 ans sur inscriptions

La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 22 27 62 »}]

Le rendez vous des tous petits