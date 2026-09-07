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Visite de chantier : Changement d’usage, des tout-petits aux plus grands, Chantier de transformation d’une crèche en logement, Le Bouscat

vendredi 16 octobre 2026 · Chantier de transformation d'une crèche en logement · Le Bouscat

Visite de chantier : Changement d’usage, des tout-petits aux plus grands, Chantier de transformation d’une crèche en logement, Le Bouscat

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Chantier de transformation d'une crèche en logement
Adresse
4 rue Condorcet, Le Bouscat
Ville
33110 Le Bouscat
Département
Gironde
Tarif
Gratuit. Sur réservation. Limité à 10 personnes par créneau de visite.

Visite de chantier : Changement d’usage, des tout-petits aux plus grands Vendredi 16 octobre, 10h00, 11h00, 12h00 Chantier de transformation d’une crèche en logement Gironde

Gratuit. Sur réservation. Limité à 10 personnes par créneau de visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T10:00:00+02:00 – 2026-10-16T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T12:00:00+02:00 – 2026-10-16T13:00:00+02:00

Changement d’usage : des tout-petits aux plus grands

Comment transformer une ancienne crèche en 28 logements ?
Aux portes de Bordeaux, l’agence whyarchitecture vous fait découvrir leur réponse qui prend appui sur l’existant et devient support de nouveaux usages. Offrant une alternative à la démolition systématique, l’intervention s’inscrit dans une logique d’économie de moyens, de préservation du paysage urbain environnant, et de limitation de l’impact environnemental. Le tout sans oublier ceux qui vont y habiter en aménageant des espaces paysagers partagés au profit du vivre-ensemble.
Visite avec Fabienne Lagarrigue, architecte chez whyarchitecture.
Vendredi 16 octobre, 10h, 11h, 12h
Rdv 4 rue Condorcet, Le Bouscat

Chantier de transformation d’une crèche en logement 4 rue Condorcet, Le Bouscat Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/changement-dusage-des-tout-petits-aux-plus-grands »}]
Changement d’usage : des tout-petits aux plus grands

© whyarchitecture

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