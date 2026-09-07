Visite de chantier : Changement d’usage, des tout-petits aux plus grands, Chantier de transformation d’une crèche en logement, Le Bouscat

Informations pratiques

Visite de chantier : Changement d’usage, des tout-petits aux plus grands Vendredi 16 octobre, 10h00, 11h00, 12h00 Chantier de transformation d’une crèche en logement Gironde

Gratuit. Sur réservation. Limité à 10 personnes par créneau de visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T10:00:00+02:00 – 2026-10-16T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T12:00:00+02:00 – 2026-10-16T13:00:00+02:00

Changement d’usage : des tout-petits aux plus grands

Comment transformer une ancienne crèche en 28 logements ?

Aux portes de Bordeaux, l’agence whyarchitecture vous fait découvrir leur réponse qui prend appui sur l’existant et devient support de nouveaux usages. Offrant une alternative à la démolition systématique, l’intervention s’inscrit dans une logique d’économie de moyens, de préservation du paysage urbain environnant, et de limitation de l’impact environnemental. Le tout sans oublier ceux qui vont y habiter en aménageant des espaces paysagers partagés au profit du vivre-ensemble.

Visite avec Fabienne Lagarrigue, architecte chez whyarchitecture.

Vendredi 16 octobre, 10h, 11h, 12h

Rdv 4 rue Condorcet, Le Bouscat

Chantier de transformation d’une crèche en logement 4 rue Condorcet, Le Bouscat Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/changement-dusage-des-tout-petits-aux-plus-grands »}]

Changement d’usage : des tout-petits aux plus grands

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