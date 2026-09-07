Quiz, La Source, Le Bouscat

samedi 19 septembre 2026 · La Source · Le Bouscat

Informations pratiques

Quiz Samedi 19 septembre, 15h00 La Source Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Thème Culture Générale

Adultes sur inscriptions

La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

Quiz