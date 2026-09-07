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AGENDA · Le Bouscat

Quiz, La Source, Le Bouscat

samedi 19 septembre 2026 · La Source · Le Bouscat

Quiz, La Source, Le Bouscat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La Source
Adresse
Place Gambetta 33110 Le Bouscat
Ville
33110 Le Bouscat
Département
Gironde

Quiz Samedi 19 septembre, 15h00 La Source Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Thème Culture Générale
Adultes sur inscriptions

La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine
Quiz

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