AGENDA · Le Bouscat
Quiz, La Source, Le Bouscat
samedi 19 septembre 2026 · La Source · Le Bouscat
Informations pratiques
Quiz Samedi 19 septembre, 15h00 La Source Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Thème Culture Générale
Adultes sur inscriptions
La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine
Quiz
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