Informations pratiques

Souchez

Exposition Poilus Histoire des chats et chiens de la Grande Guerre

102 rue Pasteur Souchez Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-09-26

Cette exposition explore la manière dont les chats et les chiens, animaux de compagnie emblématiques des sociétés occidentales depuis le XXe siècle, apparaissent dans les images de guerre.

Ces images constituent des témoins essentiels de l’histoire vécue par les chats et les chiens durant la Grande Guerre. En les analysant et en les croisant avec les récits de soldats, il devient possible d’observer l’histoire à hauteur animale, de comprendre le rôle qu’ils ont pu jouer pendant la Première Guerre mondiale et de s’interroger sur l’évolution de leur place dans les conflits jusqu’à aujourd’hui. L’exposition questionne également l’usage de ces images de guerre comment la représentation d’un soldat accompagné d’un chat ou d’un chien peut être mobilisée à des fins de propagande ? .

102 rue Pasteur Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 83 15 contact@memorial1418.com

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English :

This exhibition explores how cats and dogs—iconic pets in Western societies since the 20th century—appear in images of war.

L’événement Exposition Poilus Histoire des chats et chiens de la Grande Guerre Souchez a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de Lens-Liévin