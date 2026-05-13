Exposition Pop Art à la lampe de poche, La Ferme d’en Haut, Villeneuve-d’Ascq

Exposition Pop Art à la lampe de poche Samedi 23 mai, 20h00 La Ferme d’en Haut Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

À la nuit tombée et à la lueur des lampes de poche, la Ferme d’en Haut se révèle autrement…

Avec de 20h à 22h, une animation de juke box humain par Johnny et Wallace dans la cour. Choisissez parmi ses 45t la musique de la Ferme d’en Haut. Faîtes découvrir ou découvrez des pépites dans une ambiance chaleureuse et décontractée!

Et de 20h à 23h, visite de l’exposition à la lampe de poche

Présence de The Buddiz dans la cour, un photomaton dans un van ! pour garder un souvenir de votre visite, et des ateliers créatifs, colorés et ludiques, proposés par l’équipe de médiation de la Ferme d’en Haut autour de la Pop culture.

Gratuit

La Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France 0320610146 Fabrique culturelle

À la nuit tombée et à la lueur des lampes de poche, la Ferme d’en Haut se révèle autrement…

©Service culture, mairie de Villeneuve d’Ascq