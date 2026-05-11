Exposition Poterie et Peinture Maison des associations Belcastel
Exposition Poterie et Peinture Maison des associations Belcastel vendredi 12 juin 2026.
Belcastel
Exposition Poterie et Peinture
Maison des associations 107 route des berges de l’Aveyron Belcastel Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-06-12
Exposition à l’Office de Tourisme de Belcastel
Exposition du travail de l’atelier peinture et céramique des Peintres en Pays Rignacois , des ateliers animés par Elodie Pronier, Fred Marais et Nathalie Duval .
Maison des associations 107 route des berges de l’Aveyron Belcastel 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 64 46 11 tourisme-belcastel@pays-rignacois.fr
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English :
Exhibition at Belcastel Tourist Office
L’événement Exposition Poterie et Peinture Belcastel a été mis à jour le 2026-05-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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