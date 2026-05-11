Exposition Poterie et Peinture Maison des associations Belcastel

Belcastel

Exposition Poterie et Peinture

Maison des associations 107 route des berges de l’Aveyron Belcastel Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-06-12

Exposition à l’Office de Tourisme de Belcastel

Exposition du travail de l’atelier peinture et céramique des Peintres en Pays Rignacois , des ateliers animés par Elodie Pronier, Fred Marais et Nathalie Duval .

Maison des associations 107 route des berges de l’Aveyron Belcastel 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 64 46 11 tourisme-belcastel@pays-rignacois.fr

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English :

Exhibition at Belcastel Tourist Office

L’événement Exposition Poterie et Peinture Belcastel a été mis à jour le 2026-05-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)