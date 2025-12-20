Festival de théâtre professionnel Belcastel en Scène 7ème édition Belcastel
mercredi 29 juillet 2026.
Festival de théâtre professionnel Belcastel en Scène 7ème édition
Belcastel Aveyron
Début : 2026-07-29
fin : 2026-08-02
2026-07-29
Place Fernand Pouillon
Programmation 2026
FAUSSE NOTE Didier Caron
Mise en scène Didier Caron
Avec Pierre Azéma et Didier Caron
Dans la loge d’un chef d’orchestre de renommée internationale, un admirateur envahissant fait irruption après un concert. Ce qui devait être une rencontre anodine devient un face-à-face troublant où se dévoilent secrets et blessures.
Fausse Note est un huis clos haletant qui mêle intensité dramatique et finesse psychologique.
La presse en parle
Une vraie pépite théâtrale — Figaroscope
Une pièce écrite de façon magistrale — Théâtre and Co
Une partition intense et sans couac — Le Parisien
La fin est royale. Que d’émotion, quelle belle histoire — Reg’Arts
TOUT LE MONDE ÉCRIT DES CHANSONS Compagnie la Musique de Léonie
De et avec Julien Joubert
Spectacle musical participatif Tout public à partir de 7 ans
Julien Joubert entraîne petits et grands dans une exploration vive et ludique de la création musicale. Anecdotes, improvisations et compositions collectives rythment ce moment convivial où chacun devient acteur de la création d’une chanson.
Accessible à tous, ce spectacle favorise la curiosité, le partage et la rencontre intergénérationnelle.
La presse en parle
Ce spectacle réjouira aussi bien les néophytes que les allergiques au solfège — Télérama TTT
Autant d’humour que de brio — Le Canard Enchaîné
Il enchaîne les notes justes et les bons mots — Ouest France
Un spectacle en chantant et enchanteur — France Info Culture
LES GRANDS RÔLES Compagnie Les Mauvais Élèves
Adaptation Les Mauvais Élèves
Mise en scène Shirley et Dino
Quatre comédiens revisitent avec humour et énergie les figures mythiques du théâtre classique, de Cyrano à Médée, en passant par Dom Juan et Roméo. Une proposition joyeuse et inventive qui renouvelle la manière d’aborder les grands textes.
La presse en parle
Maîtres dans l’art du décalage… irrésistible — Le Parisien
C’est désopilant, ça décoiffe — La Provence
Best-of théâtral à la sauce fantaisie — Point de Vue
On ne s’ennuie pas une seconde ! Jubilatoire et hilarant — France Info
L’HOMME ET LE PÊCHEUR Compagnie Teatro Picaro
De Jean-Marc Catella, Ciro Cesarano, Fabio Gorgolini
Mise en scène Ciro Cesarano
Avec Ciro Cesarano et Paolo Crocco
Sur un ponton suspendu, un homme tourmenté rencontre un pêcheur énigmatique. Leur dialogue devient le prétexte à une pièce poétique et humoristique sur les contradictions du bonheur, du manque et de la valeur des choses.
La presse en parle
Du théâtre qui parle à tout le monde… une réflexion sur soi — Vaucluse Matin
Une merveille… belle écriture, réflexion subtile — La Théâtrothèque
Un beau voyage en absurdie qui fait du bien à l’entendement — L’OEil d’Olivier
Délicieusement réjouissant et absurde — ArtsChipels
PRISE DE TERRE Compagnie Poisson Soluble Spectacle Jeune public à partir de 5 ans
Théâtre de matière et marionnettes
Mise en scène Fabio Ezechiele Sforzini
Comédiens manipulateurs Sébastien Dehaye et François Salon
Dans une langue visuelle et poétique, deux interprètes manipulent l’argile pour créer un bestiaire singulier où se croisent formes humaines et figures organiques. Ce théâtre de matière questionne notre rapport à la Terre, à l’environnement et à la résilience.
La pièce offre une expérience sensorielle forte, sans paroles superflues, qui parle à tous les publics.
La presse et les retours de présentation
— Prix du Jury au Festival Internacional de Marionetas de Ovar (Portugal) — une reconnaissance professionnelle attestant de la qualité de la proposition.
— Présenté au Festival Chalon dans la Rue, le spectacle a suscité une très forte adhésion du public, avec des ovations prolongées saluant l’habileté des artistes à allier poésie, humour et réflexion environnementale. .
Belcastel 12390 Aveyron Occitanie
Place Fernand Pouillon
