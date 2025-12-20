Festival de théâtre professionnel Belcastel en Scène 7ème édition

Belcastel Aveyron

Début : 2026-07-29

fin : 2026-08-02

2026-07-29

Place Fernand Pouillon

Programmation 2026

FAUSSE NOTE Didier Caron

Mise en scène Didier Caron

Avec Pierre Azéma et Didier Caron

Dans la loge d’un chef d’orchestre de renommée internationale, un admirateur envahissant fait irruption après un concert. Ce qui devait être une rencontre anodine devient un face-à-face troublant où se dévoilent secrets et blessures.

Fausse Note est un huis clos haletant qui mêle intensité dramatique et finesse psychologique.

La presse en parle

Une vraie pépite théâtrale — Figaroscope

Une pièce écrite de façon magistrale — Théâtre and Co

Une partition intense et sans couac — Le Parisien

La fin est royale. Que d’émotion, quelle belle histoire — Reg’Arts

TOUT LE MONDE ÉCRIT DES CHANSONS Compagnie la Musique de Léonie

De et avec Julien Joubert

Spectacle musical participatif Tout public à partir de 7 ans

Julien Joubert entraîne petits et grands dans une exploration vive et ludique de la création musicale. Anecdotes, improvisations et compositions collectives rythment ce moment convivial où chacun devient acteur de la création d’une chanson.

Accessible à tous, ce spectacle favorise la curiosité, le partage et la rencontre intergénérationnelle.

La presse en parle

Ce spectacle réjouira aussi bien les néophytes que les allergiques au solfège — Télérama TTT

Autant d’humour que de brio — Le Canard Enchaîné

Il enchaîne les notes justes et les bons mots — Ouest France

Un spectacle en chantant et enchanteur — France Info Culture

LES GRANDS RÔLES Compagnie Les Mauvais Élèves

Adaptation Les Mauvais Élèves

Mise en scène Shirley et Dino

Quatre comédiens revisitent avec humour et énergie les figures mythiques du théâtre classique, de Cyrano à Médée, en passant par Dom Juan et Roméo. Une proposition joyeuse et inventive qui renouvelle la manière d’aborder les grands textes.

La presse en parle

Maîtres dans l’art du décalage… irrésistible — Le Parisien

C’est désopilant, ça décoiffe — La Provence

Best-of théâtral à la sauce fantaisie — Point de Vue

On ne s’ennuie pas une seconde ! Jubilatoire et hilarant — France Info

L’HOMME ET LE PÊCHEUR Compagnie Teatro Picaro

De Jean-Marc Catella, Ciro Cesarano, Fabio Gorgolini

Mise en scène Ciro Cesarano

Avec Ciro Cesarano et Paolo Crocco

Sur un ponton suspendu, un homme tourmenté rencontre un pêcheur énigmatique. Leur dialogue devient le prétexte à une pièce poétique et humoristique sur les contradictions du bonheur, du manque et de la valeur des choses.

La presse en parle

Du théâtre qui parle à tout le monde… une réflexion sur soi — Vaucluse Matin

Une merveille… belle écriture, réflexion subtile — La Théâtrothèque

Un beau voyage en absurdie qui fait du bien à l’entendement — L’OEil d’Olivier

Délicieusement réjouissant et absurde — ArtsChipels

PRISE DE TERRE Compagnie Poisson Soluble Spectacle Jeune public à partir de 5 ans

Théâtre de matière et marionnettes

Mise en scène Fabio Ezechiele Sforzini

Comédiens manipulateurs Sébastien Dehaye et François Salon

Dans une langue visuelle et poétique, deux interprètes manipulent l’argile pour créer un bestiaire singulier où se croisent formes humaines et figures organiques. Ce théâtre de matière questionne notre rapport à la Terre, à l’environnement et à la résilience.

La pièce offre une expérience sensorielle forte, sans paroles superflues, qui parle à tous les publics.

La presse et les retours de présentation

— Prix du Jury au Festival Internacional de Marionetas de Ovar (Portugal) — une reconnaissance professionnelle attestant de la qualité de la proposition.

— Présenté au Festival Chalon dans la Rue, le spectacle a suscité une très forte adhésion du public, avec des ovations prolongées saluant l’habileté des artistes à allier poésie, humour et réflexion environnementale. .

Belcastel 12390 Aveyron Occitanie

