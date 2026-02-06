Marchés nocturnes Belcastel
Marchés nocturnes Belcastel vendredi 3 juillet 2026.
Marchés nocturnes
M. Christian GINESTET Belcastel Aveyron
Début : Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-07-03
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Marché nocturne avec possibilité de restauration sur place à 19h à Belcastel les vendredis du 03 juillet au 21 août.
Plus d’infos: https://sites.google.com/view/comitedesfetesdebelcastel/producteurs .
M. Christian GINESTET Belcastel 12390 Aveyron Occitanie +33 6 13 83 92 81 belcastel12390@outlook.fr
English :
Night market with on-site catering at 7pm in Belcastel on Fridays from July 03 to August 21.
L’événement Marchés nocturnes Belcastel a été mis à jour le 2026-02-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)