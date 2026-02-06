Marchés nocturnes Belcastel

Marchés nocturnes

M. Christian GINESTET Belcastel Aveyron

Début : Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-07-03

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Marché nocturne avec possibilité de restauration sur place à 19h à Belcastel les vendredis du 03 juillet au 21 août.

Plus d’infos: https://sites.google.com/view/comitedesfetesdebelcastel/producteurs .

M. Christian GINESTET Belcastel 12390 Aveyron Occitanie +33 6 13 83 92 81 belcastel12390@outlook.fr

English :

Night market with on-site catering at 7pm in Belcastel on Fridays from July 03 to August 21.

