Fête votive de Belcastel

M. Christian GINESTET Belcastel Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Fiest’à Belcastel

Programme 2026 à venir

Programme 2025

Samedi 19 Juillet

19h30 Rando nocturne (10km) participation 2€

20h Apéro Concert avec MDM et DJ Coco (entrée gratuite), restauration sur place (repas 10€ salade composée, soupe au fromage et glace)

Restauration sur place toute la soirée

Dimanche 20 Juillet

Concours de rampeau Nombreux prix

8h30 Déjeuner aux tripoux ou escargots ou tête de veau ou sucré

10h30 Célébration liturgique et dépôt de gerbe au monument aux morts

11h30 Apéritif

A partir de 15h: animations gratuites pour les petits et les grands toute l’après-midi, maquillage, jeux en bois, balades en poney, jeu de piste pour enfants et adultes, village aux enfants avec diverses animations.

18h Apéro

19h Buffet campagnard (clôture du service à 21h15) 18€ (10€ pour les enfants de de 12 ans) melon, truffade, veau d’Aveyron, fromage, glace, vin, café

Vente de billets les vendredis soirs de marché (à la buvette), à l’office de tourisme de Belcastel, le week-end de la fête et sur le site https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-belcastel/evenements/buffet-campagnard-2

Grande soirée entrée 5€, gratuit pour les enfants de de 12 ans

21h Bal gratuit avec l’orchestre Véronique Pomiès

22h30 Retraite aux flambeaux

23h Les Feux de Belcastel tirés par FWF Concept

Plus d’infos:

https://sites.google.com/view/comitedesfetesdebelcastel .

M. Christian GINESTET Belcastel 12390 Aveyron Occitanie +33 6 13 83 92 81 belcastel12390@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fiest’à Belcastel

L’événement Fête votive de Belcastel Belcastel a été mis à jour le 2026-02-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)