Fête votive de Belcastel Belcastel

Fête votive de Belcastel
M. Christian GINESTET Belcastel Aveyron
Fiest’à Belcastel
Programme 2026 à venir
Programme 2025
Samedi 19 Juillet
19h30 Rando nocturne (10km) participation 2€
20h Apéro Concert avec MDM et DJ Coco (entrée gratuite), restauration sur place (repas 10€ salade composée, soupe au fromage et glace)
Restauration sur place toute la soirée
Dimanche 20 Juillet
Concours de rampeau Nombreux prix
8h30 Déjeuner aux tripoux ou escargots ou tête de veau ou sucré
10h30 Célébration liturgique et dépôt de gerbe au monument aux morts
11h30 Apéritif
A partir de 15h: animations gratuites pour les petits et les grands toute l’après-midi, maquillage, jeux en bois, balades en poney, jeu de piste pour enfants et adultes, village aux enfants avec diverses animations.
18h Apéro
19h Buffet campagnard (clôture du service à 21h15) 18€ (10€ pour les enfants de de 12 ans) melon, truffade, veau d’Aveyron, fromage, glace, vin, café
Vente de billets les vendredis soirs de marché (à la buvette), à l’office de tourisme de Belcastel, le week-end de la fête et sur le site https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-belcastel/evenements/buffet-campagnard-2
Grande soirée entrée 5€, gratuit pour les enfants de de 12 ans
21h Bal gratuit avec l’orchestre Véronique Pomiès
22h30 Retraite aux flambeaux
23h Les Feux de Belcastel tirés par FWF Concept
Plus d’infos:
https://sites.google.com/view/comitedesfetesdebelcastel .
M. Christian GINESTET Belcastel 12390 Aveyron Occitanie +33 6 13 83 92 81 belcastel12390@outlook.fr
Fiest’à Belcastel
