Exposition Pour ne pas oublier / Per non dimenticare Bastide du Parc Jourdan Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Exposition Pour ne pas oublier / Per non dimenticare

Du jeudi 24 au samedi 26 septembre 2026 de 10h à 18h. Bastide du Parc Jourdan 8bis avenue Jules Ferry Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 10:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Le collectif des Antenati Piemontesi vallée Stura présente son exposition de panneaux à l’Oustau de Prouvènço de 10h00 à 17h00 POUR NE PAS OUBLIER Souvenirs et témoignages des descendants de ceux qui sont partis à la recherche d’un avenir meilleur.

Le jeudi 24 septembre à 17h inauguration.



Le vendredi 25 septembre à 17h Conteur piémontais et provençal alpin Claudio Franco et le groupe musical instruments anciens Les Randoulines



Le samedi 26 septembre à 17h Chorale féminine Sono solo canzonette de Paris. .

Bastide du Parc Jourdan 8bis avenue Jules Ferry Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 91 97 27 affaires-provencales@mairie-aixenprovence.fr

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English :

The Antenati Piemontesi Stura Valley Collective presents its exhibition of display panels at the Oustau de Prouvènio from 10:00 a.m. to 5:00 p.m. LEST WE FORGET Memories and testimonies from the descendants of those who left in search of a better future.

L’événement Exposition Pour ne pas oublier / Per non dimenticare Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme d’Aix en Provence