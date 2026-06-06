Exposition »Prendre racine » Le Temple Venterol
Exposition »Prendre racine » Le Temple Venterol samedi 6 juin 2026.
Venterol
Exposition »Prendre racine »
Le Temple 25 Rue du Bout du Monde Venterol Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-12
Exposition sur les Hommes et plantes en exil
Conférence de Christian Brun le 13 juin à 18h Etienne Tardieu venterolais, protestant condamné aux galères de France pendant 24 ans.
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Le Temple 25 Rue du Bout du Monde Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 49 28 28
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English :
Exhibition on Men and plants in exile
Lecture by Christian Brun on June 13 at 6pm: Etienne Tardieu venterolais, Protestant condemned to the galleys of France for 24 years.
L’événement Exposition »Prendre racine » Venterol a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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