Venterol

Exposition »Prendre racine »

Le Temple 25 Rue du Bout du Monde Venterol Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-12

Exposition sur les Hommes et plantes en exil

Conférence de Christian Brun le 13 juin à 18h Etienne Tardieu venterolais, protestant condamné aux galères de France pendant 24 ans.

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Le Temple 25 Rue du Bout du Monde Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 49 28 28

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English :

Exhibition on Men and plants in exile

Lecture by Christian Brun on June 13 at 6pm: Etienne Tardieu venterolais, Protestant condemned to the galleys of France for 24 years.

L’événement Exposition »Prendre racine » Venterol a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale