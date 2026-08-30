Exposition Présence des Suds VISITE COMMENTÉE Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames
mardi 1 juin 2027 · Médiathèque Jean Grosjean · Baume-les-Dames
Informations pratiques
Baume-les-Dames
Exposition Présence des Suds VISITE COMMENTÉE
Médiathèque Jean Grosjean 1 Pl. de la Loi, 25110 Baume-les-Dames Baume-les-Dames Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-01
fin : 2027-06-26
Date(s) :
2027-06-01
L’exposition Bourgogne-Franche-Comté Présence des Suds a pour objectif de faire découvrir la méconnue et longue histoire de l’immigration en Bourgogne-Franche-Comté, de l’arrivée des voisins suisses aux apports contemporains en passant par la Belle Époque, les deux conflits mondiaux, l’entre-deuxguerres ou la période de prospérité des Trente Glorieuses. Stéphane Kronenberger, historien et spécialiste de l’histoire des migrations, sera présent à la médiathèque la journée du samedi 5 juin pour des visites commentées. Cette exposition a été conçue par le Groupe de recherche ACHAC avec le soutien du ministère de l’Intérieur, le ministère de la Culture, l’ANCT, la DILCRAH, en partenariat avec le Réseau information jeunesse Bourgogne-Franche-Comté et avec l’ECPAD.
VISITE COMMENTÉE
Samedi 5 juin aux heures d’ouverture
À 11h, inauguration
À 14h30, conférence animée par Stéphane Kronenberger, Maître de Conférences à l’Université d’Aix-Marseille .
Médiathèque Jean Grosjean 1 Pl. de la Loi, 25110 Baume-les-Dames Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79
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English : Exposition Présence des Suds VISITE COMMENTÉE
L’événement Exposition Présence des Suds VISITE COMMENTÉE Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-30 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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