EXPOSITION PROMOTION DU MÉTIER D’ASSISTANTE MATERNELLE Hall de la Mairie Villefort

Informations pratiques

Villefort

EXPOSITION PROMOTION DU MÉTIER D’ASSISTANTE MATERNELLE

Hall de la Mairie 19 Rue de l’Église Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-10

Exposition promotion du métier d’assistante maternelle avec le relais petite enfance dans les locaux de la mairie du 10 au 30/09

Cette exposition a pour objectif de valoriser le métier d’assistants maternels en favorisant la visibilité de leur travail.

Exposition promotion du métier d’assistante maternelle avec le relais petite enfance dans les locaux de la mairie du 10 au 30/09

Cette exposition a pour objectif de valoriser le métier d’assistants maternels en favorisant la visibilité de leur travail. .

Hall de la Mairie 19 Rue de l’Église Villefort 48800 Lozère Occitanie biodiv.vil.pour@gmail.com

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English :

Exhibition promoting the profession of child care provider, in collaboration with the Early Childhood Center, at City Hall from September 10 to 30

The goal of this exhibition is to highlight the profession of child care providers by raising awareness of their work.

L’événement EXPOSITION PROMOTION DU MÉTIER D’ASSISTANTE MATERNELLE Villefort a été mis à jour le 2026-08-13 par 48-OT Mont Lozere