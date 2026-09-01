UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villefort

ATELIER PARENTS-ENFANTS COMMENT SE COMPORTER FACE À UN CHIEN café des assos Villefort

samedi 19 septembre 2026 · café des assos · Villefort

ATELIER PARENTS-ENFANTS COMMENT SE COMPORTER FACE À UN CHIEN café des assos Villefort

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
café des assos
Adresse
12 Rue de la Gleyzette
Ville
48800 Villefort
Département
Lozère
Tarif
Participation libre

Villefort

ATELIER PARENTS-ENFANTS COMMENT SE COMPORTER FACE À UN CHIEN

café des assos 12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

La Loco vous propose un atelier parent–enfant sur comment se comporter face à un chien.
Cet atelier familial animé par une éducatrice canine apprend aux petits et grands à décrypter le comportement des chiens et adopter les bons gestes pour éviter les risques et cohabiter en toute sécurité.
Atelier à prix libre
La Loco vous propose un atelier parent–enfant sur comment se comporter face à un chien.
Cet atelier familial animé par une éducatrice canine apprend aux petits et grands à décrypter le comportement des chiens et adopter les bons gestes pour éviter les risques et cohabiter en toute sécurité.
Atelier à prix libre   .

café des assos 12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70  contact@loco48.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Loco is offering a parent-child workshop on how to behave around a dog.
Led by a dog trainer, this family workshop teaches both children and adults how to interpret dog behavior and take the right steps to avoid risks and live safely alongside dogs.
Workshop: Pay what you can

L’événement ATELIER PARENTS-ENFANTS COMMENT SE COMPORTER FACE À UN CHIEN Villefort a été mis à jour le 2026-08-26 par 48-OT Mont Lozere

À voir aussi à Villefort (Lozère)