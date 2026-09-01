ATELIER PARENTS-ENFANTS COMMENT SE COMPORTER FACE À UN CHIEN café des assos Villefort

Informations pratiques

Villefort

ATELIER PARENTS-ENFANTS COMMENT SE COMPORTER FACE À UN CHIEN

café des assos 12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La Loco vous propose un atelier parent–enfant sur comment se comporter face à un chien.

Cet atelier familial animé par une éducatrice canine apprend aux petits et grands à décrypter le comportement des chiens et adopter les bons gestes pour éviter les risques et cohabiter en toute sécurité.

Atelier à prix libre

La Loco vous propose un atelier parent–enfant sur comment se comporter face à un chien.

Cet atelier familial animé par une éducatrice canine apprend aux petits et grands à décrypter le comportement des chiens et adopter les bons gestes pour éviter les risques et cohabiter en toute sécurité.

Atelier à prix libre .

café des assos 12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Loco is offering a parent-child workshop on how to behave around a dog.

Led by a dog trainer, this family workshop teaches both children and adults how to interpret dog behavior and take the right steps to avoid risks and live safely alongside dogs.

Workshop: Pay what you can

L’événement ATELIER PARENTS-ENFANTS COMMENT SE COMPORTER FACE À UN CHIEN Villefort a été mis à jour le 2026-08-26 par 48-OT Mont Lozere