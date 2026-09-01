ATELIER PARENTS-ENFANTS COMMENT SE COMPORTER FACE À UN CHIEN café des assos Villefort
samedi 19 septembre 2026 · café des assos · Villefort
Informations pratiques
Villefort
ATELIER PARENTS-ENFANTS COMMENT SE COMPORTER FACE À UN CHIEN
café des assos 12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
La Loco vous propose un atelier parent–enfant sur comment se comporter face à un chien.
Cet atelier familial animé par une éducatrice canine apprend aux petits et grands à décrypter le comportement des chiens et adopter les bons gestes pour éviter les risques et cohabiter en toute sécurité.
Atelier à prix libre
La Loco vous propose un atelier parent–enfant sur comment se comporter face à un chien.
Cet atelier familial animé par une éducatrice canine apprend aux petits et grands à décrypter le comportement des chiens et adopter les bons gestes pour éviter les risques et cohabiter en toute sécurité.
Atelier à prix libre .
café des assos 12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr
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English :
La Loco is offering a parent-child workshop on how to behave around a dog.
Led by a dog trainer, this family workshop teaches both children and adults how to interpret dog behavior and take the right steps to avoid risks and live safely alongside dogs.
Workshop: Pay what you can
L’événement ATELIER PARENTS-ENFANTS COMMENT SE COMPORTER FACE À UN CHIEN Villefort a été mis à jour le 2026-08-26 par 48-OT Mont Lozere
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