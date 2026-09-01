LE CAFE DES FAMILLES LA LOCO Villefort
samedi 12 septembre 2026 · Villefort
Informations pratiques
Villefort
LE CAFE DES FAMILLES LA LOCO
12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Envie de rencontrer d’autres parents? de discuter autour d’un café pendant que les enfants s’amusent en toute sécurité?
Venez profiter d’un temps pour échanger samedi de 10h à 12h à La Loco
Entrée libre, adhésion obligatoire
Envie de rencontrer d’autres parents, de discuter autour d’un café pendant que les enfants s’amusent en toute sécurité ? Le Café des Familles est fait pour vous !
Dans une ambiance chaleureuse et détendue, ce rendez-vous ouvert à toutes les familles offre un espace d’écoute, de partage d’expériences et de soutien autour de la parentalité. Un temps pour se sentir moins seul, tisser des liens, et prendre un moment pour soi… tout en étant avec ses enfants.
Un premier pas simple et bienveillant pour créer du lien avec d’autres parents ? On vous attend !
Entrée libre, adhésion obligatoire .
12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr
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English :
Want to meet other parents? Want to chat over coffee while the kids play safely?
Come enjoy some time to chat on Saturday from 10 a.m. to 12 p.m. at La Loco
Free admission, membership required
L’événement LE CAFE DES FAMILLES LA LOCO Villefort a été mis à jour le 2026-08-26 par 48-OT Mont Lozere
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