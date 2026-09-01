Informations pratiques

Villefort

LES JAM SESSION BŒUFS MUSICAUX

12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24

Tous les jeudis soirs, de 19h à 22h30, le Café associatif de La Loco accueille une Jam Session, animée par Pierre !

Avis à tous les musiciens, chanteurs et amateurs de musique ce soir, on lâche prise et on laisse place à l’improvisation !

L’adhésion à l’association est obligatoire pour participer et profiter du Café associatif.

Boissons proposées sur place, apportez de quoi grignoter !

Tous les jeudis soirs, de 19h à 22h30, le Café associatif de La Loco accueille une Jam Session, animée par Pierre !

Que vous soyez musicien débutant, amateur confirmé ou simplement curieux de partager un moment musical, tous les niveaux sont les bienvenus. Venez avec votre instrument, vos envies et votre bonne humeur pour jouer ensemble, improviser, découvrir de nouveaux morceaux et surtout passer un bon moment !

Le bar associatif est ouvert pendant la soirée, et chacun peut apporter quelque chose à manger.

L’adhésion à l’association est obligatoire pour participer et profiter du Café associatif. .

12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 lalocomotive48@gmail.com

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English :

Every Thursday night, from 7:00 p.m. to 10:30 p.m., La Loco’s community café hosts a jam session led by Pierre!

Calling all musicians, singers, and music lovers: tonight, let’s let loose and give free rein to improvisation!

Membership in the association is required to participate and enjoy the community café.

Drinks will be available on site—bring something to snack on!

L’événement LES JAM SESSION BŒUFS MUSICAUX Villefort a été mis à jour le 2026-08-26 par 48-OT Mont Lozere