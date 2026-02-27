Villefort

ÉCOLE DE PÉTANQUE JOURNÉE DÉCOUVERTE ET RÉINSCRIPTION

Devant la halle des sports Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

École de Pétanque proposée par la Pétanque Villefortaise

journée découverte et réinscription

Venez passer une agréable journée pour découvrir la pétanque

École de Pétanque proposée par la Pétanque Villefortaise

journée découverte et réinscription

Venez passer une agréable journée pour découvrir la pétanque .

Devant la halle des sports Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 70 64 50 85 isajalous@gmail.com

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English :

Pétanque School offered by Pétanque Villefortaise

discovery day and re-registration

Come and spend a pleasant day discovering pétanque

L’événement ÉCOLE DE PÉTANQUE JOURNÉE DÉCOUVERTE ET RÉINSCRIPTION Villefort a été mis à jour le 2026-02-27 par 48-OT Mont Lozere