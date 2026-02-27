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ÉCOLE DE PÉTANQUE JOURNÉE DÉCOUVERTE ET RÉINSCRIPTION Villefort

ÉCOLE DE PÉTANQUE JOURNÉE DÉCOUVERTE ET RÉINSCRIPTION Villefort

ÉCOLE DE PÉTANQUE JOURNÉE DÉCOUVERTE ET RÉINSCRIPTION Villefort dimanche 6 septembre 2026.

Adresse : Devant la halle des sports

Ville : 48800 Villefort

Département : Lozère

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Tarif : Journée

Villefort

ÉCOLE DE PÉTANQUE JOURNÉE DÉCOUVERTE ET RÉINSCRIPTION

Devant la halle des sports Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

École de Pétanque proposée par la Pétanque Villefortaise
journée découverte et réinscription
Venez passer une agréable journée pour découvrir la pétanque
École de Pétanque proposée par la Pétanque Villefortaise
journée découverte et réinscription
Venez passer une agréable journée pour découvrir la pétanque   .

Devant la halle des sports Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 70 64 50 85  isajalous@gmail.com

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English :

Pétanque School offered by Pétanque Villefortaise
discovery day and re-registration
Come and spend a pleasant day discovering pétanque

L’événement ÉCOLE DE PÉTANQUE JOURNÉE DÉCOUVERTE ET RÉINSCRIPTION Villefort a été mis à jour le 2026-02-27 par 48-OT Mont Lozere

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