ÉCOLE DE PÉTANQUE JOURNÉE DÉCOUVERTE ET RÉINSCRIPTION Villefort
ÉCOLE DE PÉTANQUE JOURNÉE DÉCOUVERTE ET RÉINSCRIPTION Villefort dimanche 6 septembre 2026.
Villefort
ÉCOLE DE PÉTANQUE JOURNÉE DÉCOUVERTE ET RÉINSCRIPTION
Devant la halle des sports Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
École de Pétanque proposée par la Pétanque Villefortaise
journée découverte et réinscription
Venez passer une agréable journée pour découvrir la pétanque
École de Pétanque proposée par la Pétanque Villefortaise
journée découverte et réinscription
Venez passer une agréable journée pour découvrir la pétanque .
Devant la halle des sports Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 70 64 50 85 isajalous@gmail.com
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English :
Pétanque School offered by Pétanque Villefortaise
discovery day and re-registration
Come and spend a pleasant day discovering pétanque
L’événement ÉCOLE DE PÉTANQUE JOURNÉE DÉCOUVERTE ET RÉINSCRIPTION Villefort a été mis à jour le 2026-02-27 par 48-OT Mont Lozere
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