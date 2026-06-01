Béziers

EXPOSITION QUATRE REGARDS

7 rue de l’Argenterie Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-06-19

Un dialogue artistique entre matières, couleurs, formes et émotions porté par quatre artistes aux approches singulières

L’exposition Quatre regards réunit quatre artistes aux univers complémentaires Yves Artigue (peinture), Roger Bétin (art digital sur bois), Elisabeth Loupias (sculpture) et Marie-Claude Morlot (peinture).

À travers des sensibilités et des techniques différentes, les quatre artistes proposent un dialogue entre matières, couleurs, formes et émotions.

Une invitation à découvrir quatre approches artistiques singulières au sein d’un même espace d’exposition.

Entrée libre. .

7 rue de l’Argenterie Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 83 55 90 89

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English :

An artistic dialogue between materials, colors, forms, and emotions, brought to life by four artists with unique approaches

L’événement EXPOSITION QUATRE REGARDS Béziers a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 ADT34