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Exposition Que danse la couleur des rêves Office de Tourisme du Val Marnaysien Marnay

Exposition Que danse la couleur des rêves Office de Tourisme du Val Marnaysien Marnay

Exposition Que danse la couleur des rêves Office de Tourisme du Val Marnaysien Marnay lundi 4 mai 2026.

Lieu : Office de Tourisme du Val Marnaysien

Adresse : 23 Grande Rue

Ville : 70150 Marnay

Département : Haute-Saône

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Marnay

Exposition Que danse la couleur des rêves

Office de Tourisme du Val Marnaysien 23 Grande Rue Marnay Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 09:30:00
fin : 2026-05-31 12:30:00

Date(s) :
2026-05-04

Exposition temporaire à l’Office de Tourisme du Val Marnaysien Que danse la couleur des rêves (peintures) par Ghislaine Bugnet.   .

Office de Tourisme du Val Marnaysien 23 Grande Rue Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 90 91  contact@ot-valmarnaysien.com

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English : Exposition Que danse la couleur des rêves

L’événement Exposition Que danse la couleur des rêves Marnay a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN

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