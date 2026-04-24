Exposition Que danse la couleur des rêves Office de Tourisme du Val Marnaysien Marnay
Exposition Que danse la couleur des rêves Office de Tourisme du Val Marnaysien Marnay lundi 4 mai 2026.
Marnay
Exposition Que danse la couleur des rêves
Office de Tourisme du Val Marnaysien 23 Grande Rue Marnay Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 09:30:00
fin : 2026-05-31 12:30:00
Date(s) :
2026-05-04
Exposition temporaire à l’Office de Tourisme du Val Marnaysien Que danse la couleur des rêves (peintures) par Ghislaine Bugnet. .
Office de Tourisme du Val Marnaysien 23 Grande Rue Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 90 91 contact@ot-valmarnaysien.com
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English : Exposition Que danse la couleur des rêves
L’événement Exposition Que danse la couleur des rêves Marnay a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN