Boucle cyclable n°19 des vieilles vignes Marnay Haute-Saône

Boucle cyclable n°19 des vieilles vignes Vélo de route Facile

Boucle cyclable n°19 des vieilles vignes 70150 Marnay Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 40000.0 Tarif :

La Boucle des Vieilles Vignes (n°19) se situe au cœur de la Vallée de l’Ognon, entre le Val Marnaysien et les Monts de Gy.

Facile

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English :

The Boucle des Vieilles Vignes (n°19) lies in the heart of the Ognon Valley, between the Val Marnaysien and the Monts de Gy.

Deutsch :

Der Boucle des Vieilles Vignes (Nr. 19) liegt im Herzen des Ognon-Tals, zwischen dem Val Marnaysien und den Monts de Gy.

Italiano :

La Boucle des Vieilles Vignes (n°19) si trova nel cuore della Valle di Ognon, tra la Val Marnaysien e i Monts de Gy.

Español :

El Boucle des Vieilles Vignes (n°19) se encuentra en el corazón del valle de Ognon, entre el Val Marnaysien y los Montes de Gy.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-26 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data