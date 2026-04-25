Concert Il était une fois… Salle Culturelle Anne Frank Marnay
Concert Il était une fois… Salle Culturelle Anne Frank Marnay samedi 30 mai 2026.
Marnay
Concert Il était une fois…
Salle Culturelle Anne Frank Rue du Collège Marnay Haute-Saône
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
L’Orchestre Harmonie de Pin-Emagny présente son nouveau concert Il était une fois… Sous la direction musicale de Pascal Bouton. Entrez dans un univers où les histoires prennent vie… en musique ! Le temps d’un concert enchanteur, petits et grands sont invités à embarquer pour un voyage extraordinaire à travers les plus beaux contes et récits d’aventure. Suivez les pas de Pinocchio, le pantin au cœur tendre, laissez-vous emporter par la longue chevelure de Raiponce, frissonnez au son des légendes du roi Arthur et de la mystérieuse épée Excalibur, revivez la magie et la féérie de Cendrillon et partez à toute vitesse pour un Tour du monde en 80 jours ! Un concert féerique pour écouter, rêver, et voyager… les yeux grands ouverts ! .
Salle Culturelle Anne Frank Rue du Collège Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 11 85 95 infos@ohpe.net
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English : Concert Il était une fois…
L’événement Concert Il était une fois… Marnay a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN
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