Porte ouverte de la ferme apicole, Entre Terre et Miel, Marnay

Porte ouverte de la ferme apicole 6 et 7 juin Entre Terre et Miel Vienne

Visite gratuite sur réservation au 06 46 68 15 32 / dans la limite des places disponibles / bottes ou chaussures montantes à prévoir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Venez nous rencontrer lors de nos incontournables portes ouvertes !

Au programme :

Venez vous promener sur notre exploitation. L’occasion d’observer les pollinisateurs en plein travail sur notre potager pédagogique et sur nos patchs de biodiversité. Les moutons, agneaux et poules de la ferme seront également ravis de vous faire découvrir leur univers.

Retrouvez également des artisans et créateurs locaux talentueux présents sur notre marché. Une belle occasion de flaner à nos côtés.

Nos portes ouvertes c’est aussi :

– Visite de rucher et d’exploitation ;

– Animations musicales ;

– Restauration : venez manger sur place ou simplement grignoté une petite douceur sucrée ;

– Bar à huître ;

– Buvette.

Entre Terre et Miel Fontaigre 86160 Marnay Marnay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 46 68 15 32 https://entreterreetmiel.fr/ https://www.facebook.com/entreterreetmiel86 Située à Marnay, Entre terre et miel est une ferme apicole familiale. Je m’appelle Charlotte, je travaille avec mon mari et ma belle-mère, Arthur et Sophie. Sur notre ferme, nous créons, pas à pas, un havre de biodiversité.

Entre Terre Et miel a aussi pour vocation de sensibiliser à la protection de l’environnement et de faire découvrir l’univers des abeilles et le métier d’apiculteur.Nous proposons, tout au long de l’année, visite à la ferme, visite de notre potager pédagogique et atelier scolaire sur les pollinisateurs. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, au cours de la saison apicole, nous proposons des initiations apicoles. Parking à l’entrée de la ferme, devant la boutique.

Venez nous rencontrer lors de nos portes ouvertes exceptionnelles !

©charlotte legrand entre terre et miel