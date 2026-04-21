Marnay

Journée Porte Ouverte Entre Terre et Miel

Fontaigre Marnay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le 06 et 07 juin prochain, nous organisons nos portes ouvertes à la ferme.

Venez nous rencontrer lors de nos incontournables portes ouvertes !

Venez vous promener sur notre exploitation. L’occasion d’observer les pollinisateurs en plein travail sur notre potager pédagogique et sur nos patchs de biodiversité. Les moutons, agneaux et poules de la ferme seront également ravis de vous faire découvrir leur univers.??

Nous vous proposons des visites de l’exploitation pour comprendre le monde merveilleux de l’apiculture. Vous pourrez découvrir la miellerie où nous récoltons le miel, l’atelier où nous préparons le matériel et les extérieurs de la ferme où nous créons, petit à petit, un havre de biodiversité. ??

Vous aurez également l’occasion de nous accompagner sur le rucher de la ferme et d’ouvrir une ruche ! Une occasion unique de découvrir le fonctionnement tel .

Fontaigre Marnay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 68 15 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée Porte Ouverte Entre Terre et Miel

L’événement Journée Porte Ouverte Entre Terre et Miel Marnay a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme des Vallées du Clain