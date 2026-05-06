Marnay

Hugues Lavignes Hyperactif

2 Rue du Collège Marnay Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Super spectacle d’humour à la salle Anne Frank à Marnay avec l’humoriste aux plus de 200 millions de vues sur les réseaux sociaux Hugues Lavignes. Il présentera son nouveau spectacle Hyperactif .

2 Rue du Collège Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Hugues Lavignes Hyperactif

L’événement Hugues Lavignes Hyperactif Marnay a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN