Exposition Regards aimants Ile du Saulcy Metz
lundi 2 novembre 2026 · Ile du Saulcy · Metz
Informations pratiques
Metz
Exposition Regards aimants
Ile du Saulcy Bibliothèque universitaire du Saulcy Metz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-11-02 09:00:00
fin : 2026-12-17 17:00:00
Date(s) :
2026-11-02
Ces photographies témoignent d’un regard qui ne s’approprie pas le monde mais l’accueille, laissant les êtres et les choses advenir dans leur liberté.
En écho à la tradition juive, qui privilégie l’ouverture des questions à la clôture des réponses, ces photos invitent chacun à prolonger le regard, à imaginer et à faire naître d’autres histoires, de celles qui rendent les regards aimants…
Photographes France Louis, Jacques Mielcarek, Pascal VandeputteTout public
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Ile du Saulcy Bibliothèque universitaire du Saulcy Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 72 74 10 40
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English :
These photographs reflect a perspective that does not appropriate the world but welcomes it, allowing people and things to unfold freely.
Echoing the Jewish tradition, which prioritizes open-ended questions over definitive answers, these photos invite everyone to linger on the image, to imagine and bring forth other stories—the kind that foster loving gazes.
Photographers: France Louis, Jacques Mielcarek, Pascal Vandeputte
L’événement Exposition Regards aimants Metz a été mis à jour le 2026-08-27 par AGENCE INSPIRE METZ
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