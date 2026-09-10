Exposition Regards aimants Ile du Saulcy Metz

Informations pratiques

Metz

Exposition Regards aimants

Ile du Saulcy Bibliothèque universitaire du Saulcy Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-02 09:00:00

fin : 2026-12-17 17:00:00

Date(s) :

2026-11-02

Ces photographies témoignent d’un regard qui ne s’approprie pas le monde mais l’accueille, laissant les êtres et les choses advenir dans leur liberté.

En écho à la tradition juive, qui privilégie l’ouverture des questions à la clôture des réponses, ces photos invitent chacun à prolonger le regard, à imaginer et à faire naître d’autres histoires, de celles qui rendent les regards aimants…

Photographes France Louis, Jacques Mielcarek, Pascal VandeputteTout public

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Ile du Saulcy Bibliothèque universitaire du Saulcy Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 72 74 10 40

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English :

These photographs reflect a perspective that does not appropriate the world but welcomes it, allowing people and things to unfold freely.

Echoing the Jewish tradition, which prioritizes open-ended questions over definitive answers, these photos invite everyone to linger on the image, to imagine and bring forth other stories—the kind that foster loving gazes.

Photographers: France Louis, Jacques Mielcarek, Pascal Vandeputte

L’événement Exposition Regards aimants Metz a été mis à jour le 2026-08-27 par AGENCE INSPIRE METZ