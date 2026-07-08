Informations pratiques

Sélestat

Exposition Régiocréativ’ Sélestat

Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-16 10:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-16 2026-10-23

Exposition de créations classiques et contemporaines d’artistes alsaciens et allemands

Une quinzaine d’artistes venus de France et d’Allemagne exposent leur savoir faire qu’ils partageront durant 3 jours, avec le public dans les domaines de la photographie, de l’illustration, de la calligraphie, de la peinture sur toile, sur porcelaine, sur soie ainsi que du modelage. 0 .

Place de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 06 45 91 96 freddy.kempf@hotmail.fr

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English :

Exhibition of classical and contemporary creations by Alsatian and German artists

L’événement Exposition Régiocréativ’ Sélestat Sélestat a été mis à jour le 2026-07-08 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme