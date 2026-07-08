Exposition Régiocréativ’ Sélestat Sélestat
vendredi 16 octobre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Exposition Régiocréativ’ Sélestat
Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-16 10:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-10-16 2026-10-23
Exposition de créations classiques et contemporaines d’artistes alsaciens et allemands
Une quinzaine d’artistes venus de France et d’Allemagne exposent leur savoir faire qu’ils partageront durant 3 jours, avec le public dans les domaines de la photographie, de l’illustration, de la calligraphie, de la peinture sur toile, sur porcelaine, sur soie ainsi que du modelage. 0 .
Place de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 06 45 91 96 freddy.kempf@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition of classical and contemporary creations by Alsatian and German artists
L’événement Exposition Régiocréativ’ Sélestat Sélestat a été mis à jour le 2026-07-08 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
À voir aussi à Sélestat (Bas-Rhin)
- Grand déballage des commerçants Sélestat 18 juillet 2026
- Jeu de piste les reliques de sainte Foy Sélestat 18 juillet 2026
- Accueil des touristes Sélestat 21 juillet 2026
- Lectures d’été apéro transat Sélestat 21 juillet 2026
- Animations folkloriques Sélestat 21 juillet 2026