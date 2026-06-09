Exposition rencontre La septième vallée de Guillaume Noury LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur
Exposition rencontre La septième vallée de Guillaume Noury LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur mardi 4 août 2026.
Luz-Saint-Sauveur
Exposition rencontre La septième vallée de Guillaume Noury
LUZ-SAINT-SAUVEUR 26, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Rencontrez Guillaume Noury, photographe lors de la visite d’exposition et de sa dédicace.
À l’occasion de son exposition, une visite suivie d’une séance de dédicace sera proposée en présence du photographe Guillaume Noury autour de son travail et de la parution de son livre La septième vallée, publié aux Éditions Sur La Crête.
Guillaume Noury développe une pratique expérimentale du noir et blanc centrée sur les territoires qu’il traverse, notamment les Pyrénées, et sur leur résonance intime avec la mémoire et l’imaginaire. Après la publication de Terres obsidiennes en 2021, son nouveau projet poursuit une exploration sensible des paysages et des souvenirs qui les habitent.
> Tout public.
> Offert par la Maison du Parc national et de la vallée. .
LUZ-SAINT-SAUVEUR 26, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38
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English :
Meet photographer Guillaume Noury at his exhibition tour and signing session.
On the occasion of his exhibition, photographer Guillaume Noury will be on hand to talk about his work and the publication of his book La septième vallée, published by Éditions Sur La Crête, followed by a book signing.
Guillaume Noury is developing an experimental black-and-white practice centered on the territories he travels through, notably the Pyrenees, and their intimate resonance with memory and the imaginary. Following the publication of Terres obsidiennes in 2021, his new project continues a sensitive exploration of landscapes and the memories that inhabit them.
L’événement Exposition rencontre La septième vallée de Guillaume Noury Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65
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