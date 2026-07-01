Informations pratiques

Montfort-sur-Meu

Exposition Rendre visibles les invisibles

4 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-13

Du 13 au 31 juillet, venez découvrir l’exposition Je vous écris de Benoît Labre qui donne la parole à des personnes en situation de précarité à travers leurs lettres.

Des témoignages intimes, puissants, qui nous invitent à écouter, à comprendre, à voir autrement.

Exposition ouverte du lundi au vendredi

du 9h à 12h et de 14h à 17h

Hôtel Montfort Communauté (salle Juguet)

à Montfort-sur-Meu

Entrée libre .

4 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 88 10

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English :

L’événement Exposition Rendre visibles les invisibles Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-06-28 par OT Montfort Communauté