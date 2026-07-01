Exposition Rendre visibles les invisibles Montfort-sur-Meu
lundi 13 juillet 2026 · Montfort-sur-Meu
Informations pratiques
Montfort-sur-Meu
Exposition Rendre visibles les invisibles
4 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-13
Du 13 au 31 juillet, venez découvrir l’exposition Je vous écris de Benoît Labre qui donne la parole à des personnes en situation de précarité à travers leurs lettres.
Des témoignages intimes, puissants, qui nous invitent à écouter, à comprendre, à voir autrement.
Exposition ouverte du lundi au vendredi
du 9h à 12h et de 14h à 17h
Hôtel Montfort Communauté (salle Juguet)
à Montfort-sur-Meu
Entrée libre .
4 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 88 10
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English :
L’événement Exposition Rendre visibles les invisibles Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-06-28 par OT Montfort Communauté
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