UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montfort-sur-Meu

Exposition Rendre visibles les invisibles Montfort-sur-Meu

lundi 13 juillet 2026 · Montfort-sur-Meu

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
4 Place du Tribunal
Ville
35160 Montfort-sur-Meu
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Montfort-sur-Meu

Exposition Rendre visibles les invisibles

4 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-13

Du 13 au 31 juillet, venez découvrir l’exposition Je vous écris de Benoît Labre qui donne la parole à des personnes en situation de précarité à travers leurs lettres.
Des témoignages intimes, puissants, qui nous invitent à écouter, à comprendre, à voir autrement.

Exposition ouverte du lundi au vendredi
du 9h à 12h et de 14h à 17h
Hôtel Montfort Communauté (salle Juguet)
à Montfort-sur-Meu
Entrée libre   .

4 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 88 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Rendre visibles les invisibles Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-06-28 par OT Montfort Communauté

À voir aussi à Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine)