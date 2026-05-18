Exposition René le Ferrec et Eve-Lyne Village de Kerhinet Saint-Lyphard

Saint-Lyphard

Exposition René le Ferrec et Eve-Lyne

Village de Kerhinet La Catiche Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-23 18:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31

Eve-Lyne nous présente son univers féérique dans une exposition intemporelle galets peints, pancartes, bretons et bretonnes, chats, piafs, des créations en pâte céramique.

René Le Ferrec est artiste peintre passionné par les paysages de Brière et de bord de mer, il transmet sa vision de notre territoire au gré des couleurs et des saisons.

En accès libre. .

Village de Kerhinet La Catiche Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr

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English :

L’événement Exposition René le Ferrec et Eve-Lyne Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44