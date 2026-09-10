Exposition « Réparer l’invisible », Justin Palermo Passage Sainte-Croix Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-14 12:00 – 18:30

Gratuit : non Participation libre Tout public

Touché par l’expérience du deuil, Justin Palermo explore ce qui demeure après l’absence. Justin travaille à partir de souvenirs, objets du quotidien, objets abîmés ou cassés pour leur offrir une seconde vie. Jouant avec la fragilité des éléments glanés, il rapièce, transforme, poétise des récits familiers et anonymes. Ses créations délicates et méticuleuses semblent aussi dérisoires que sources d’émerveillement. Elles révèlent et magnifient l’invisible.Justin Palermo investit l’ensemble du Passage Sainte-Croix. Dans les salles d’exposition comme dans les espaces de passage, il porte son attention sur ce qui demeure habituellement inaperçu : les détails de l’architecture, les jeux de lumière, les textures, les traces du temps ou même la poussière.Entre œuvres visibles et interventions disséminées au fil du bâtiment, il invite les visiteurs à ralentir leurs regards et à se laisser surprendre. Une exposition sensible qui révèle la poésie de l’infime et transforme le Passage Sainte-Croix en un terrain de découvertes.Exposition visible du vendredi 25 septembre au samedi 28 novembre 2026, du mardi au samedi de 12h à 18h30Jeudi 24 septembre à 18h30 – Vernissage des expositions Réparer l’invisible de Justin Palermo et Boxing Queens de Delphine Blast, en présence des artistes.

Passage Sainte-Croix Centre-ville Nantes 44000

02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com https://www.passagesaintecroix.fr/evenements/reparer-linvisible/



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