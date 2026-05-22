Exposition Résonances colorées Place du 18 juin 40 Lion-sur-Mer

Lion-sur-Mer

Exposition Résonances colorées

Place du 18 juin 40 Galerie Le Trianon Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Samedi 2026-05-22 14:00:00

fin : 2026-05-28 18:30:00

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23 2026-05-25

Résonances colorées , une exposition où la matière et la lumière dialoguent avec sensibilité.

Cette rencontre artistique réunit les sculptures animalières de Denis Lepage, empreintes de force et de délicatesse et les aquarelles de LeeLa où la couleur se déploie en nuance et transparence.

Résonances colorées , une exposition où la matière et la lumière dialoguent avec sensibilité.

Cette rencontre artistique réunit les sculptures animalières de Denis Lepage, empreintes de force et de délicatesse et les aquarelles de LeeLa où la couleur se déploie en nuance et transparence. A travers les regards croisés et univers complémentaires, résonances colorées célèbre le vivant, le mouvement et l’émotion.

Un moment de partage autour de l’art vous attend. Le vernissage aura lieu le samedi 23 mai à 11H30. .

Place du 18 juin 40 Galerie Le Trianon Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 07 49 06 50 pascale.leroy.14@gmail.com

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English : Exposition Résonances colorées

Résonances colorées , an exhibition where matter and light enter into a sensitive dialogue.

This artistic encounter brings together Denis Lepage’s animal sculptures, imbued with strength and delicacy, and LeeLa’s watercolours, where colour unfolds in nuance and transparency.

L’événement Exposition Résonances colorées Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Caen la Mer