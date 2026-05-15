Exposition Résonances croisées Place d’Abstatt Dinan

Dinan

Exposition Résonances croisées

Place d’Abstatt Abbaye de Léhon Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-08-28

Résonances croisées

Céline Floch & Héléna Blanchard

Résonances croisées présente le travail de Céline Floch et Héléna Blanchard, à la croisée de la peinture et du volume. Nourri par leur résidence à Dakar lors de la Biennale de l’art contemporain en 2025, l’exposition interroge la notion de totem comme point de convergence entre spiritualité, mémoire et imaginaire collectif.

À travers la couleur, les icônes revisitées et l’enchantement de l’ordinaire, les deux artistes tissent un dialogue plastique sensible et complémentaire.

– Céline Floch Blossom est plasticienne, muraliste et passionnée par la couleur. Nourrie d’une pratique du graffiti sous ses formes les plus diverses, elle utilise aujourd’hui plusieurs techniques comme la gravure, la peinture, la sculpture, l’encre lui permettant de matérialiser des thèmes comme celui de la mémoire, de la sensation.

– Artiste pluridisciplinaire, Héléna Blanchard crée des installations et objets sensibles autour de l’identité, de la mémoire et de la guérison. Son travail, intime et politique, invite à transformer la douleur en matière, à reconnecter avec nos héritages, et à créer des espaces de soin, de résistance et de réappropriation.

Vernissage le 3 septembre à 18h30

Ateliers d’initiation aux techniques picturales les 13 et 27 septembre de 15h à 16h30 .

Place d’Abstatt Abbaye de Léhon Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 65

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English :

L’événement Exposition Résonances croisées Dinan a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme