Lecture animée Bibliothèque municipale Dinan
Lecture animée Bibliothèque municipale Dinan samedi 23 mai 2026.
Dinan
Lecture animée
Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Les Musiciens de la Nouvelle-Brême, d’après l’album de Pierre Delye et Cécile Hudrisier (Didier Jeunesse, 2010)
Franky le caribou, Max le castor, Dexter le raton laveur et Charlie le grizzli ont le rythme dans la peau. Les quatre compères veulent vivre leur passion la musique, et envoient valser leur quotidien morose.
Une belle histoire d’amitié, drôle !
Un ensemble de modules incluant des scènes et des accessoires accompagne la lecture du livre, pour une immersion totale !
Un outil d’animation prêté par la Bibliothèque départementale des Côtes d’Armor.
Salle du Fauteuil rouge au rez-de-chaussée
À partir de 4 ans .
Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65
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English :
L’événement Lecture animée Dinan a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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