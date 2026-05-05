Exposition « Rétrospective 2006-2026 » à Selommes, Médiathèque17 bis, Selommes

Exposition « Rétrospective 2006-2026 » à Selommes 5 mai – 13 juin Médiathèque17 bis Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T16:00:00+02:00 – 2026-05-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Nouvelle exposition à découvrir dans votre médiathèque. Exposition « Rétrospective 2006-2026 » à Selommes. Venez découvrir ou redécouvrir les artistes qui ont fait vivre la médiathèque depuis 20 ans.

Médiathèque17 bis rue Bout de Haies, 41100 Selommes Selommes 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 23 83 34 »}]

Nouvelle exposition à découvrir dans votre médiathèque. Exposition « Rétrospective 2006-2026 » à Selommes. Venez découvrir ou redécouvrir les artistes qui ont fait vivre la médiathèque depuis 20 ans. Exposition