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Exposition Rétrospective du festival des Chapelles en Royans Vercors Office de Tourisme Saint-Jean-en-Royans

Exposition Rétrospective du festival des Chapelles en Royans Vercors Office de Tourisme Saint-Jean-en-Royans lundi 15 juin 2026.

Lieu : Office de Tourisme

Adresse : 13 Pl. de l'Église

Ville : 26190 Saint-Jean-en-Royans

Département : Drôme

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Saint-Jean-en-Royans

Exposition Rétrospective du festival des Chapelles en Royans Vercors

Office de Tourisme 13 Pl. de l’Église Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-15 09:30:00
fin : 2026-07-03 12:00:00

Date(s) :
2026-06-15 2026-07-04

A l’occasion de la 19ème édition du festival des Chapelles en Royans Vercors, l’association Les Yeux Fertiles , organisatrice de l’événement, propose de multiples clichés photographiques des éditions écoulées.
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Office de Tourisme 13 Pl. de l’Église Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   lesyeuxfertiles@laposte.net

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English :

To mark the 19th edition of the Chapelles en Royans Vercors festival, the Les Yeux Fertiles association, organizer of the event, is offering a wide range of photographs from past editions.

L’événement Exposition Rétrospective du festival des Chapelles en Royans Vercors Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-04-12 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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