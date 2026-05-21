Exposition Nous les gens Office de Tourisme Saint-Jean-en-Royans

Saint-Jean-en-Royans

Exposition Nous les gens

Office de Tourisme 13 Pl. de l’Église Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-04

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-07-04

L’atelier l’ Arts de Riens présente Nous les gens , une exposition conviviale réunissant des créations variées peintures, collages, impressions, carnets et volumes, fruits de plusieurs mois de travail collectif.

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Office de Tourisme 13 Pl. de l’Église Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 23 26 associationartderiens@orange.fr

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English :

The Arts de Riens workshop presents Nous les gens , a convivial exhibition of varied creations: paintings, collages, prints, notebooks and volumes, the fruit of several months of collective work.

L’événement Exposition Nous les gens Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Vercors Drôme