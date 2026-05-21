Exposition Nous les gens Office de Tourisme Saint-Jean-en-Royans
Exposition Nous les gens Office de Tourisme Saint-Jean-en-Royans samedi 4 juillet 2026.
Saint-Jean-en-Royans
Exposition Nous les gens
Office de Tourisme 13 Pl. de l’Église Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-04
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-07-04
L’atelier l’ Arts de Riens présente Nous les gens , une exposition conviviale réunissant des créations variées peintures, collages, impressions, carnets et volumes, fruits de plusieurs mois de travail collectif.
.
Office de Tourisme 13 Pl. de l’Église Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 23 26 associationartderiens@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Arts de Riens workshop presents Nous les gens , a convivial exhibition of varied creations: paintings, collages, prints, notebooks and volumes, the fruit of several months of collective work.
L’événement Exposition Nous les gens Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Vercors Drôme
À voir aussi à Saint-Jean-en-Royans (Drôme)
- Journée festive de la Croix-Rouge Royans-Vercors Croix-Rouge Royans-Vercors Saint-Jean-en-Royans 30 mai 2026
- DE CANAUX EN USINES, SUR LES TRACES DES OUVRIERES balades artistiques et culturelles au coeur de l’histoire locale L’artsolite Saint-Jean-en-Royans 5 juin 2026
- Rendez-vous aux Jardins 23ème édition L »artsolite Saint-Jean-en-Royans 5 juin 2026
- Le Royans solidaire contre le cancer Saint-Jean-en-Royans 6 juin 2026
- Le Rallye de la Gastronomie – La Distillerie du Vercors, La Distillerie du Vercors, Saint-Jean-en-Royans 6 juin 2026