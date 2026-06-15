Café écriture et création La Bouillotte, côté tanière Saint-Jean-en-Royans
Café écriture et création La Bouillotte, côté tanière Saint-Jean-en-Royans jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Jean-en-Royans
Café écriture et création
La Bouillotte, côté tanière 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 08:00:00
fin : 2026-07-23 10:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30
Que vous pratiquiez l’écriture de façon occasionnelle ou avec plus de ferveur qu’un moine Shaolin se perfectionne à son art, venez partager un temps de création dirigé à la tanière avant ouverture ! Possibilités de dérives sur le dessin, consultez-nous !
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La Bouillotte, côté tanière 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 22 91 70 82 alabouillotte@gmail.com
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English :
Whether you write just for fun or with more dedication than a Shaolin monk perfecting his art, come share a creative workshop at La Tanière before we open! If you’re interested in exploring other creative avenues, such as drawing, please contact us!
L’événement Café écriture et création Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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