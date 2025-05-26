Cérémonie commémorative du bombardement du 29 juin 1944 Saint-Jean-en-Royans

Cérémonie commémorative du bombardement du 29 juin 1944

Départ du cortège au parking de la Poste Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 10:30:00

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-29

Sur invitation

Un cortège partira de la place de la Poste Avenue Albert Chaloin pour rejoindre le Square du 29 juin puis la place de l'Hôtel de Ville et sera suivi du verre de l'amitié à la salle La Parenthèse.

.

Départ du cortège au parking de la Poste Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

By invitation only

A procession will leave from the Place de la Poste on Avenue Albert Chaloin for the Square du 29 juin, then the Place de l'Hôtel de Ville, followed by a friendly drink at the Salle La Parenthèse.

