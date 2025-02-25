Les Mercredis sur Places village Saint-Jean-en-Royans

Les Mercredis sur Places

Saint-Jean-en-Royans Drôme

Début : Mercredi 2026-07-13 21:00:00

fin : 2026-08-24

2026-07-13

Tous les mercredis soir de l’été, sur les différentes places, cours ou jardins de St Jean en Royans, concerts, danse, cirque ou cinéma en plein air se succèdent devant un public de plus en plus nombreux, venu assister à ces spectacles gratuits !

village les différentes places du village Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 75 99 accueil@mairiesaintjeanenroyans.fr

English :

Every Wednesday evening in the summer, on the various squares, courtyards or gardens of St Jean en Royans, concerts, dance, circus or open-air cinema follow one another in front of an ever-increasing public, who come to attend these free shows!

