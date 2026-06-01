Fête de la musique à l’école de musique Ecole de musique Royans-Vercors Saint-Jean-en-Royans samedi 20 juin 2026.

Saint-Jean-en-Royans

Fête de la musique à l’école de musique

Ecole de musique Royans-Vercors 17 avenue Jules Nadi Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 17:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Au programme, de 10h à 17h30 concerts, scènes ouvertes et ateliers pour partager ensemble un beau moment musical !

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Ecole de musique Royans-Vercors 17 avenue Jules Nadi Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 13 54 00 ecoledemusique@cc-royans-vercors.org

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English :

On the program from 10am to 5:30pm: concerts, open stages and workshops to share a great musical moment together!

L’événement Fête de la musique à l’école de musique Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Vercors Drôme