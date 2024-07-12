Fête du 14 juillet Saint-Jean-en-Royans
Fête du 14 juillet Saint-Jean-en-Royans mardi 14 juillet 2026.
Fête du 14 juillet
Stade de Rugby E.Chuilon Saint-Jean-en-Royans Drôme
2026-07-14 22:30:00
Le Sporting Club Royannais organise son célèbre tournoi de pétanque suivi d’un feu d’artifice au stade également.
Le bal qui était censé avoir lieu après est annulé !
14h concours de pétanque
À partir de 19h restauration rapide
22h30 feu d’artifice
Stade de Rugby E.Chuilon Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 62 12
English :
Sporting Club Royannais organizes its famous pétanque tournament followed by a fireworks display at the stadium too.
The ball that was supposed to take place afterwards is cancelled!
2pm: pétanque competition
From 7pm: fast food
10.30pm: fireworks
