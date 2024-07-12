Fête du 14 juillet Saint-Jean-en-Royans

Fête du 14 juillet

Stade de Rugby E.Chuilon Saint-Jean-en-Royans Drôme

Début : 2026-07-14 22:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le Sporting Club Royannais organise son célèbre tournoi de pétanque suivi d’un feu d’artifice au stade également.

Le bal qui était censé avoir lieu après est annulé !

14h concours de pétanque

À partir de 19h restauration rapide

22h30 feu d’artifice

Stade de Rugby E.Chuilon Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 62 12

English :

Sporting Club Royannais organizes its famous pétanque tournament followed by a fireworks display at the stadium too.

The ball that was supposed to take place afterwards is cancelled!

2pm: pétanque competition

From 7pm: fast food

10.30pm: fireworks

