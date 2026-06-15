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Soirée jeux La Bouillotte, côté tanière Saint-Jean-en-Royans

Soirée jeux La Bouillotte, côté tanière Saint-Jean-en-Royans vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : La Bouillotte, côté tanière

Adresse : 23 rue Jean Jaurès

Ville : 26190 Saint-Jean-en-Royans

Département : Drôme

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Jean-en-Royans

Soirée jeux

La Bouillotte, côté tanière 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10 00:00:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31

Dès 20h30, comme tous les 3ème vendredi du mois, venez jouer et partager un bon moment autour d’un jeu côté tanière !
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La Bouillotte, côté tanière 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 22 91 70 82  alabouillotte@gmail.com

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English :

Starting at 8:30 p.m., just like every third Friday of the month, come play and have a good time with a game at Côté Tanière!

L’événement Soirée jeux Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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