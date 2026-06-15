Soirée jeux La Bouillotte, côté tanière Saint-Jean-en-Royans
Soirée jeux La Bouillotte, côté tanière Saint-Jean-en-Royans vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Jean-en-Royans
Soirée jeux
La Bouillotte, côté tanière 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10 00:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31
Dès 20h30, comme tous les 3ème vendredi du mois, venez jouer et partager un bon moment autour d’un jeu côté tanière !
.
La Bouillotte, côté tanière 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 22 91 70 82 alabouillotte@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Starting at 8:30 p.m., just like every third Friday of the month, come play and have a good time with a game at Côté Tanière!
L’événement Soirée jeux Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme
À voir aussi à Saint-Jean-en-Royans (Drôme)
- Fête de la musique à l’école de musique Ecole de musique Royans-Vercors Saint-Jean-en-Royans 20 juin 2026
- Spectacle Eloge de la pifométrie L »artsolite Saint-Jean-en-Royans 24 juin 2026
- Cérémonie commémorative du bombardement du 29 juin 1944 Saint-Jean-en-Royans 29 juin 2026
- Exposition Nous les gens Office de Tourisme Saint-Jean-en-Royans 4 juillet 2026
- Café écriture et création La Bouillotte, côté tanière Saint-Jean-en-Royans 9 juillet 2026