Atelier cartes pop-up La Bouillotte, côté tanière Saint-Jean-en-Royans

Saint-Jean-en-Royans

Atelier cartes pop-up

La Bouillotte, côté tanière 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:30:00

fin : 2026-07-16 16:30:00

Date(s) :

2026-07-16

En compagnie de l’autrice Alexandra Jacquin, composez de A à Z une ravissante carte pop-up tout en illustrations délicates à l’aquarelle !

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La Bouillotte, côté tanière 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 22 91 70 82 alabouillotte@gmail.com

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English :

Join author Alexandra Jacquin in creating a charming pop-up card from A to Z, featuring delicate watercolor illustrations!

L’événement Atelier cartes pop-up Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme