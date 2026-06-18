Atelier cartes pop-up La Bouillotte, côté tanière Saint-Jean-en-Royans
Atelier cartes pop-up La Bouillotte, côté tanière Saint-Jean-en-Royans jeudi 16 juillet 2026.
Saint-Jean-en-Royans
Atelier cartes pop-up
La Bouillotte, côté tanière 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16 16:30:00
Date(s) :
2026-07-16
En compagnie de l’autrice Alexandra Jacquin, composez de A à Z une ravissante carte pop-up tout en illustrations délicates à l’aquarelle !
.
La Bouillotte, côté tanière 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 22 91 70 82 alabouillotte@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join author Alexandra Jacquin in creating a charming pop-up card from A to Z, featuring delicate watercolor illustrations!
L’événement Atelier cartes pop-up Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme
À voir aussi à Saint-Jean-en-Royans (Drôme)
- Mini concert SHAKER FOCUS TIME L artsolite Saint-Jean-en-Royans 18 juin 2026
- Fête de la musique à l’école de musique Ecole de musique Royans-Vercors Saint-Jean-en-Royans 20 juin 2026
- Spectacle Eloge de la pifométrie L »artsolite Saint-Jean-en-Royans 24 juin 2026
- Cérémonie commémorative du bombardement du 29 juin 1944 Saint-Jean-en-Royans 29 juin 2026
- Exposition Nous les gens Office de Tourisme Saint-Jean-en-Royans 4 juillet 2026