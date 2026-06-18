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Atelier cartes pop-up La Bouillotte, côté tanière Saint-Jean-en-Royans

Atelier cartes pop-up La Bouillotte, côté tanière Saint-Jean-en-Royans jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : La Bouillotte, côté tanière

Adresse : 23 rue Jean Jaurès

Ville : 26190 Saint-Jean-en-Royans

Département : Drôme

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 10 10

Saint-Jean-en-Royans

Atelier cartes pop-up

La Bouillotte, côté tanière 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16 16:30:00

Date(s) :
2026-07-16

En compagnie de l’autrice Alexandra Jacquin, composez de A à Z une ravissante carte pop-up tout en illustrations délicates à l’aquarelle !
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La Bouillotte, côté tanière 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 22 91 70 82  alabouillotte@gmail.com

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English :

Join author Alexandra Jacquin in creating a charming pop-up card from A to Z, featuring delicate watercolor illustrations!

L’événement Atelier cartes pop-up Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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