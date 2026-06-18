Lecture et dédicace La Bouillotte, côté clairière Saint-Jean-en-Royans
Lecture et dédicace La Bouillotte, côté clairière Saint-Jean-en-Royans jeudi 16 juillet 2026.
Saint-Jean-en-Royans
Lecture et dédicace
La Bouillotte, côté clairière 1 rue Cri-cri Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 16:00:00
fin : 2026-07-16 18:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Lecture de l’album Demoiselle Isabelle, où es-tu ? par l’illustratrice Alexandra Jacquin, suivie d’une séance de dédicaces.
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La Bouillotte, côté clairière 1 rue Cri-cri Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 22 91 70 82 alabouillotte@gmail.com
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English :
A reading of the picture book Demoiselle Isabelle, Where Are You? by illustrator Alexandra Jacquin, followed by a book-signing session.
L’événement Lecture et dédicace Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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