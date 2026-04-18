Exposition 100 ans Office de Tourisme Vercors-Drôme Bureau d’Information Touristique Saint Jean en Royans Saint-Jean-en-Royans
Exposition 100 ans Office de Tourisme Vercors-Drôme Bureau d’Information Touristique Saint Jean en Royans Saint-Jean-en-Royans lundi 20 juillet 2026.
Saint-Jean-en-Royans
Exposition 100 ans
Office de Tourisme Vercors-Drôme Bureau d’Information Touristique Saint Jean en Royans 13 Place de l’Eglise Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-20
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-20
À l’occasion du centenaire de la naissance de Pierre Belle, découvrez une exposition d’œuvres variées (peintures, publicités, poèmes, timbres) d’un artiste attaché au territoire ayant contribué à la vie locale de Saint Jean en Royans et ses environs.
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Office de Tourisme Vercors-Drôme Bureau d’Information Touristique Saint Jean en Royans 13 Place de l’Eglise Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 00 36 50 bellenadphil@gmail.com
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English :
To mark the centenary of Pierre Belle?s birth, discover an exhibition of various works (paintings, advertisements, poems, stamps) by a local artist who contributed to local life in Saint Jean en Royans and the surrounding area.
L’événement Exposition 100 ans Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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