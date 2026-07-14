Mini concert Shaker Holy Bones L »artsolite Saint-Jean-en-Royans
jeudi 16 juillet 2026 · L''artsolite · Saint-Jean-en-Royans
Informations pratiques
Saint-Jean-en-Royans
Mini concert Shaker Holy Bones
L »artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:30:00
fin : 2026-07-16 22:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Holy Bones investit la scène du SHAKER pour une soirée folk rock, rock’n’roll et rock des grands espaces (inspiration Calexico). Le restaurant est ouvert en mode snacking ce soir-là.
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L »artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 58 47 94 79
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English :
Holy Bones takes the stage at SHAKER for an evening of folk rock, rock ‘n’ roll, and Calexico-inspired country rock. The restaurant will be serving light bites tonight.
L’événement Mini concert Shaker Holy Bones Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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