Exposition rétrospective Studio Georges Lefayque Maison du Tourisme et du Vin Pauillac
Exposition rétrospective Studio Georges Lefayque Maison du Tourisme et du Vin Pauillac lundi 1 juin 2026.
Pauillac
Exposition rétrospective Studio Georges Lefayque
Maison du Tourisme et du Vin La Verrerie Pauillac Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-06-01
L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
124 ans d’images Médocaines (1848 à 1972) est la découverte inspirée d’un témoignage perdu du Médoc. Elle retrace plus d’un siècle d’histoire à travers les objectifs de trois générations.
Leurs clichés offrent un regard sur l’estuaire et la vie locale. Ce joli fake est produit par Loic SIRI, Pauillacais. Il utilise l’IA pour créer cet imagerie décalé, inspiré de son expérience dans le vin et la photographie.
L’exposition est visible aux jours et heures d’ouverture de la Maison du Tourisme et du Vin. .
Maison du Tourisme et du Vin La Verrerie Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 03 08 contact@medocvignoble.com
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English : Exposition rétrospective Studio Georges Lefayque
L’événement Exposition rétrospective Studio Georges Lefayque Pauillac a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Médoc-Vignoble
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