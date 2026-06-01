Exposition Robin et Tom dans le Marais poitevin Les Velluire-sur-Vendée samedi 20 juin 2026.

Les Velluire-sur-Vendée

Exposition Robin et Tom dans le Marais poitevin

Guinguette la Belle Verte Les Velluire-sur-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21 2026-06-24 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28

Un voyage entre imaginaire et réalité

Venez découvrir l’exposition Robin et Tom dans le Marais poitevin, un voyage en imaginiare et réalité du Parc naturel régional du Marais poitevin a été réalisée par l’artiste Julien Auclair JAP.

En compagnie de Robin, le lapin, et Tom, le chien, promenez-vous dans les paysages foisonnants de vie du Marais poitevin issus du livre-fresque dessiné par JAP.

Cette exposition vous invite à ouvrir votre regard. Tel un observateur chanceux, rentrez dans l’intimité de la loutre, de l’anguille, du héron… Volez, nagez, grimpez, broutez, chassez, picorez… avec tous ces animaux du Marais mouillé.

Plongez avec eux, du ciel au fond de l’eau des canaux, du village au bord des fossés en passant par les vertes prairies arborées. Profitez de ce voyage entre imaginaire et réalité pour partager un instant de vie du peuple nommé “biodiversité”.

Exposition accessible gratuitement .

Guinguette la Belle Verte Les Velluire-sur-Vendée 85770 Vendée Pays de la Loire +33 6 12 46 02 40 contact@asso-labelleverte.fr

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English :

A journey between imagination and reality

L’événement Exposition Robin et Tom dans le Marais poitevin Les Velluire-sur-Vendée a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin