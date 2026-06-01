Soirée Comedy Club Les Velluire-sur-Vendée
Soirée Comedy Club Les Velluire-sur-Vendée samedi 27 juin 2026.
Les Velluire-sur-Vendée
Soirée Comedy Club
La Guinguette la Belle Verte Les Velluire-sur-Vendée Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Vous voulez rire et vous amusez ?! C’est l’événement parfait pour vous et vos amis !
Alors venez à cette soirée de stand-up proposée par le Challans Comedy Club
Rire, joie, extase, euphorie, émerveillement… Et encore beaucoup d’autres émotions positives seront à l’appel, c’est pas génial !?
Alors franchement n’attendez plus, réservez votre soirée dès maintenant !
Entrée gratuite avec une participation à prix libre… Prévoyez de la monnaie pour le chapeau !
Réservations recommandées https://www.eventbrite.com/o/challans-comedy-club-59991742033 .
La Guinguette la Belle Verte Les Velluire-sur-Vendée 85770 Vendée Pays de la Loire contact@asso-labelleverte.fr
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English :
Want to laugh and have fun? This is the perfect event for you and your friends!
L’événement Soirée Comedy Club Les Velluire-sur-Vendée a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin