Exposition Robots de fer Grossouvre

Exposition Robots de fer

Espace Métal Halle de Grossouvre Grossouvre Cher

Dimanche 2026-04-04 10:00:00

2026-11-01 12:30:00

2026-04-04

Figures emblématiques de la culture populaire du Japon, les robots ont envahi l’Europe dans les années 70/80. Ces machines métalliques sont rapidement devenues les super-héros incontournables des séries et dessins animés japonais qui ont marqué l’enfance de toute une génération de téléspectateurs.

Des personnages tels que Capitaine Flam, les Power Rangers, les Transformers, San Ku Kaï, Astroboy ou bien encore le célèbre Goldorak, sont devenus des jouets de légende dans le monde entier.

L'exposition Robots de fer plongez dans la grande odyssée des super-héros japonais ! s'adresse à un large public, des passionnés de robots et de jouets vintage aux amoureux du Japon, en passant par les familles et les curieux. Chaque pièce de collection exposée offre une esthétique rétrofuturiste fascinante qui témoigne de la façon dont le futur, le progrès et la science-fiction étaient imaginés dans le passé. Ces robots sont également des vecteurs puissants de la réjouissante culture pop japonaise dont l'attrait ne cesse de grandir en France comme à l'étranger.

Robots from the land of the rising sun invade Grossouvre hall! Emblematic characters of Japanese popular culture, robots invaded Europe in the 70s and 80s.

